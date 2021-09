È ufficialmente arrivata la nuova frontiera dello streaming digitale. Il Fire TV Stick 4K Max è il primo lettore multimediale di Amazon capace di supportare il Wi-Fi 6 e le tecnologie più avanzate dei collegamenti via wireless. Per quanto concerne la versione Max, abbiamo il 40% di potenza in più rispetto a Fire TV Stick 4K per via del nuovo processore quad-core da 1.8Ghz e 2 GB di RAM. Questo consente alle app di avviarsi subito e di navigare più velocemente.

Un’altra grande novità, come detto poc’anzi, è il supporto per Wi-Fi 6 di ultima generazione tramite il chipset Mediatek MT7921LS. Possiamo anche dire addio definitivamente a lag e scatti di qualsiasi tipo di più dispositivi collegati contemporaneamente. Per quanto riguarda il comparto video, le immagini saranno in qualità 4K Ultra HD con il supporto per Dolby Vision, HDR, HDR10+ e l’avvolgente audio Dolby Atmos, usato da vari titoli Prime Video, Netflix e Disney+.

Fire Stick TV 4K Max: tutto quello che è possibile fare

Con Fire TV Stick 4K Max si può accedere a moltissime app, Skill Alexa e vari canali, tra cui film e serie TV. Possiamo anche godere al massimo dei contenuti di Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, Now, DAZN, Mediaset Play Infinity e RaiPlay. In più, sarà possibile ascoltare ciò che vogliamo tra canzoni, playlist, stazioni radio live e podcast, grazie ad Amazon Music, Spotify e Apple Music.

Di fatto, il dispositivo riceverà il Climate Pledge Friendly badge su Amazon.it, ossia il programma che dà ausilio agli utenti a scoprire e acquistare prodotti maggiormente sostenibili al fine di ridurre il consumo di energia. Infatti, il dispositivo entra da solo in modalità Risparmio energetico nel momento in cui non è in funzione.

Il pre-ordine di Fire TV Stick 4K Max è disponibile da oggi a 64,99 euro, mentre le consegne partiranno dal 7 ottobre.