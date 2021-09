L’epilogo de La Casa di Carta è ufficialmente incominciato. Di fatto, la serie lanciata su Netflix nel 2017 è alle sue battute finali dopo che il 3 settembre 2021 è stata pubblicata la prima parte della quinta stagione. Abbiamo potuto ben vedere qual è stata la fine della quinta puntata, dove probabilmente la serie TV sarà orfana del suo personaggio di punta: Tokyo. A quanto pare, però, stanno circolando sempre più insistentemente dei rumors riguardo un possibile spin-off incentrato proprio sulla protagonista.

La Casa di Carta: spin-off su Tokyo in arrivo?

Momenti di grande emozione durante questi primi cinque episodi, dove Tokyo è stata in assoluto una grandissima protagonista. Infatti, gli sceneggiatori hanno fatto sì che il personaggio di Silene Oliveira potesse essere conosciuto ancora meglio dal pubblico, parlando di ciò che è avvenuto prima della rapina alla Zecca di Stato e del suo profondo amore con René, il suo fidanzato di sempre deceduto in una rapina.

Durante il primo volume è proprio grazie alla protagonista che la banda riesce a mettersi in salvo. Infatti, prima che Gandia la uccidesse definitivamente, Tokyo si fa saltare in aria con una granata e riesce così a salvare tutti i suoi compagni di viaggio. Per questo motivo, si è concretamente pensato che uno spin-off potesse essere appropriato.

Durante i vari flashback ci sono state delle rivelazioni fondamentali riguardo la sua vita prima della rapina alla Zecca e tante persone si stanno ora chiedendo come sarà il secondo volume. In base a ciò che dicono molti, ci sarà ancora molto da scoprire sul passato di Tokyo, essendo che comunque parliamo di un personaggio centrale in tutta la storia.