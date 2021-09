Pare che i down di rete non siano più così tanto sporadici. Al contrario, ogni giorno qualche operatore telefonico regala spazi di assenza di rete ai suoi clienti o velocità in download davvero ridicole. La cosa che lascia ancora più sgomenti è che nessuno si degna né di avvisare e né tanto meno di scusarsi con gli utenti. Scopriamo insieme l’ennesima figuraccia. Clienti su tutte le furie per i gravi problemi di Vodafone che hanno trascinato a picco anche ho.Mobile e PosteMobile. Ecco tutti i dettagli.

Vodafone: problemi di connessione che hanno fatto cadere in down anche ho.Mobile e PosteMobile

Non sembra essere un periodo facile questo, per Vodafone. Non solo i continui aumenti stanno mandando su tutte le furie i suoi clienti, ma a questi si stanno accompagnando frequenti problemi di connessione. Il più recente, proprio qualche giorno fa.

Esattamente il 2 settembre intorno alle prime ore della mattina, sono cominciate le segnalazioni sul sito di riferimento Downdetector.it. Questo servizio, almeno, è una cartina tornasole per capire quanto è esteso il down di rete.

Le segnalazioni degli utenti indicano che Vodafone sta avendo problemi da 9:45 AM CEST. https://t.co/fDobL4YTcW Retweet se anche tu riscontri problemi #problemiVodafone — Downdetector Italia (@downdetectorIT) September 2, 2021

Con effetto domino, sono cominciate ad arrivare molteplici segnalazioni anche dagli utenti ho.Mobile e PosteMobile. Infatti questi due operatori virtuali si appoggiano alle reti Vodafone per offrire i loro servizi. Il primo non è altro che un diretto MVNO dell’operatore anglosassone, il suo provider low cost. Il secondo invece ha da poco migrato da WindTre.

Le segnalazioni degli utenti indicano che Ho sta avendo problemi da 9:52 AM CEST. https://t.co/LEW4VbWX4x Retweet se anche tu riscontri problemi #problemihomobile — Downdetector Italia (@downdetectorIT) September 2, 2021

Le segnalazioni degli utenti indicano che PosteMobile sta avendo problemi da 9:52 AM CEST. https://t.co/alPl0No454 Retweet se anche tu riscontri problemi #problemiPosteMobile — Downdetector Italia (@downdetectorIT) September 2, 2021

Ricordiamo anche che recentemente Vodafone ha eliminato il 3G e questo ha creato altri disagi agli operatori mobili virtuali che si appoggiano alla sua rete. Nonostante ciò, quello che fa riflettere è come questo colosso stia rendendo la vita difficile agli utenti che sia affidano al suo servizio.

Come risolvere quando si tratta di un down di rete

L’unica soluzione è l’attesa e tanta pazienza. Non ci sono altre cose da fare. Quando si verifica un down di rete, come nel caso di Vodafone, occorre aspettare che sia l’azienda a risolverlo. Solitamente le tempistiche non sono troppo lunghe.

Infatti, intorno a mezzogiorno del 2 settembre, sul sito ufficiale dell’operatore è stata pubblicata questa nota: “Vodafone informa che il servizio di rete mobile è stato ripristinato a partire dalle ore 12.00. L’azienda, nello scusarsi con i propri clienti per i disagi che hanno interessato alcune zone di Marche e Umbria, comunica che i tecnici sono intervenuti tempestivamente per il ripristino del servizio nel più breve tempo possibile“.