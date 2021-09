Si presume che il chipset mobile Qualcomm Snapdragon 898 apparirà a breve come l’erede di Snapdragon 888 e 888 Plus per gli smartphone Android di fascia alta e un paio di nuove perdite forniscono ulteriori prove che è in arrivo.

L’informatore Abhishek Yadav ha individuato quello che potrebbe essere lo Snapdragon 898 sul popolare database di benchmarking Geekbench. Il chip sembra essere all’interno di un prototipo di Vivo e, sebbene i punteggi pubblicati siano relativamente bassi, ciò sarà dovuto al fatto che l’hardware è ancora in fase di sviluppo.

Snapdragon 898 si prepara per i device Android di fascia alta

Gli appassionati di specifiche vorranno sapere che il chipset è dotato di un Super Core Cortex-X2 che funziona a 2,42 GHz, tre core Cortex-A710 da 2,17 GHz e quattro core Cortex-A510 a 1,79 GHz di efficienza. Dovremmo saperne di più sullo Snapdragon 898 entro la fine dell’anno.

La seconda perdita relativa allo Snapdragon 898 che appare sui social media questo fine settimana riguarda l’imminente Huawei P60, con il noto leaker Digital Chat Station fiducioso che il processore Qualcomm si presenterà nei device di punta del 2022 da Huawei.

È molto presto per le voci su Huawei P60, considerando che i modelli Huawei P50 hanno appena fatto il loro debutto in Cina, ma ha senso che ci sia un aggiornamento del chipset in altri 12 mesi circa.

Huawei ha faticato a trovare processori per far funzionare i suoi smartphone, con le complessità del suo divieto commerciale negli Stati Uniti da aggirare, ma è riuscita a procurarsi alcuni chip Snapdragon 888 per la serie di smartphone P50. Sembra che la società stia per ripetere ‘il trucco’ l’anno prossimo con lo Snapdragon 898.