Microsoft offrirà il supporto per le app Android su Windows 11 nei prossimi mesi, consentendoti di utilizzare alcune delle migliori app mobile su desktop, laptop o tablet Windows. Ora, sembra che il software per abilitare questa funzione sia apparso online.

XDA-Developers ha individuato la comparsa del sottosistema Windows per Android su Microsoft Store e puoi anche scaricarlo. Sfortunatamente, l’outlet ha notato che l’app emette solo una finestra nera quando viene avviata.

Microsoft: il sottosistema per Android comparirà in Windows 11

La cosa più interessante, tuttavia, è il fatto che questa pagina dell’app elenca Xbox come dispositivo compatibile. Più specificamente, elenca Xbox One come requisito minimo. I requisiti di sistema ci danno anche un’idea di cosa aspettarci su PC, richiedendo Windows 10 versione 22000.0 o successiva e un minimo di 8 GB di RAM (consigliati 16 GB).

Questa è la prima volta che sentiamo parlare del supporto per le app Android potenzialmente in arrivo sulle console Xbox. Non siamo sicuri che la menzione di Xbox sia semplicemente un testo o una conferma legittima di questa funzionalità in arrivo su console. Vale anche la pena notare che questo elenco di app sembra essere solo per test interni, quindi potrebbe essere possibile che Microsoft stia semplicemente sperimentando questa funzione su console piuttosto che prepararsi per una versione a tutti gli effetti.

Tuttavia, il supporto per le app Android sarebbe il benvenuto sulle console Xbox per un paio di motivi. Per prima cosa, questo aprirebbe la porta al porting dei giochi Android sulle console. Poi c’è il fatto che diversi servizi di streaming non hanno app Xbox ma hanno client Android.