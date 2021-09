È da poco uscita la quarta stagione che tutti già attendono la quinta con ansia. Qualcuno ha rivelato la data di uscita di Elite 5. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa fantastica serie TV Netflix che ha appassionato spettatori da tutto il mondo. Quali saranno le novità in arrivo per questo titolo? Sono già iniziate le riprese della season 5? Ecco ciò che sappiamo finora di Elite 5.

Elite 5: lo spoiler sulla data di uscita

Qualcuno ha spoilerato la data di uscita di Elite 5. La nota serie TV spagnola firmata Netflix è già alle prese con la registrazione dei nuovi episodi. Sono anche stati rivelati i nuovi volti che entreranno a far parte dei collegiali di Las Encinas. Ma mai e poi mai ci saremmo aspettati di veder svelata la possibile data di uscita di questo titolo.

Ad aver accennato a questo è DRP che avrebbe individuato nel 5 giugno 2022 il giorno in cui Netflix renderà disponibile a catalogo Elite 5. Ovviamente questa notizia non è ancora stata confermata, né dal colosso dello streaming on demand e né tanto meno dai produttori della serie.

aquí esperando la siguiente temporada como ellos.

here i am, waiting for the next season of elite. pic.twitter.com/y8PL2vgs15 — EliteNetflix (@EliteNetflix) July 20, 2021

Tante novità in arrivo

Oltre a due addii davvero difficili da mandar giù per i fan di Elite, la nuova stagione sarà arricchita da alcune new entry che sicuramente sapranno rinnovare il suo format. Con la fine della quarta stagione abbiamo dovuto salutare Guzmán e Ander per sempre.

gracias a vosotros 🥺 ❤️ thank you pic.twitter.com/h48hKodPMO — EliteNetflix (@EliteNetflix) July 19, 2021

Addirittura, alcune voci sembrano indicare che Elite 5 potrebbe essere il finale di stagione per questo titolo. Uno scoop non troppo apprezzato da chi ama la serie TV Netflix dei collegiali di Las Encinas. Tuttavia, a ragion del vero, la trama e tutti i suoi colpi di scena sembrano essersi esauriti.

Ad ogni modo, concentriamoci su chi entrerà in scena con i nuovi episodi di Elite 5. Prima fra tutte Valentina Zenere, volto conosciuto per aver interpretato Ambar Smith in Soy Luna. A seguire abbiamo scoperto che si aggiungerà al cast anche Isabel Garro, già abituata a lavorare con la produzione di questa serie TV recitando nella serie Il Caos dopo di te.

Infine non mancano anche due attori maschili, uno francese e l’altro brasiliano. Rispettivamente entreranno a far parte della squadra di Elite 5 Adam Nourou e André Lamoglia.