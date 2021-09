Gli ultimi smartphone top di gamma della nota azienda cinese OnePlus sono OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro, entrambi caratterizzati da una cura estrema per la costruzione e i materiali e soprattutto per le prestazioni. Dopo di loro, è stato anche annunciato il nuovo medio di gamma della serie Nord, ovvero il OnePlus Nord2, il quale si candida tranquillamente come best buy della fascia media. Nonostante questo, l’azienda sembra già essere al lavoro sulla nuova serie di device top OnePlus 10.

Nel corso delle ultime ore sono emerse le primissime indiscrezioni sui prossimi smartphone di punta di casa OnePlus. Nello specifico, il leaker Yogesh Brar ha pubblicato un post sul proprio profilo Twitter in cui ha dato qualche prima informazione su questa nuova serie di smartphone top di gamma.

So OnePlus is working on series 10 phones which are being pitched as polished series 9 models. Apart from this a bunch of Nord series models are on the roster as well. They are expected to announce some new accessories at the next launch.

— Yogesh Brar (@heyitsyogesh) September 2, 2021