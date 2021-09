Che Qualcomm stesse lavorando ad un nuovo System-on-Chip di fascia alta era una notizia che potevamo facilmente intuire. Tuttavia, grazie alla piattaforma Geekbench adesso ne abbiamo la certezza.

Il chipmaker americano sta sviluppando il nuovissimo SoC che potrebbe prendere il nome Snapdragon 898 e avere il numero di modello SM8450. Il produttore presenterà ufficialmente questa piattaforma hardware durante Qualcomm Summit previsto per dicembre.

Come sempre in questi casi, un SoC di questo calibro sarà utilizzato sui principali device flagship di prossima generazione. Qualcomm ha già confermato che la realizzazione vera e propria dei chip è affidata a Samsung e verrà utilizzato un nuovo processo produttivo a 4nm.

Qualcomm si sta preparando al debutto del SoC di fascia alta Snapdragon 898

Questa scelta permetterà di ottenere un incremento di prestazioni del 20% rispetto alla generazione precedente. Oltre all’aumento di potenza, la nuova architettura permetterà di migliorare anche i consumi energetici, aumentando l’autonomia generale dei device.

Il passaggio su Geekbench inoltre, permette di avere maggiori dettagli sul SoC. In particolare, lo Snapdragon 898 è stato utilizzato da uno smartphone realizzato da Vivo e caratterizzato dal numero di modello V2102A.

Molto problabilmente si tratta del prossimo top di gamma del produttore. Il punteggio ottenuto sulla piattaforma di benchmark è di 720 punti per il test in single-core e di 1919 per il test in multi-core, confermando l’incremento prestazionale previsto.

Lo Snapdragon 898 sarà caratterizzato da un totale di 8 core e, al momento, il core più prestazionale ha una frequenza operativa di 1.78Ghz. Si tratta di valori troppo bassi per essere veri, quindi ci aspettiamo che Vivo stia conducendo dei test prima di deliberare la piena potenza del SoC.

Qualcomm inoltre non si limiterà esclusivamente allo Snapdragon 898 ma nella seconda metà del 2022 è previsto il debutto della versione Plus. Non resta che attendere dicembre per avere maggiori dettagli in merito.