Nel mondo della telefonia mobile e fissa è già da tempo che i provider si sono dichiarati guerra senza esclusione di colpi. Tra i combattenti spiccano sempre gli operatori virtuali che, per prezzo e bundle, risultano sempre i più aggressivi. Vuoi scegliere un operatore che ti offra tutto a un prezzo speciale? Non puoi perderti Fastweb con le sue promo di rete fissa che includono quella mobile! Risparmio e qualità sono garantiti dall’operatore del gruppo svizzero Swisscom.

Fastweb Casa Light e Mobile Light

Un connubio vincente, specie se si trattasse di ingredienti per realizzare un ottimo piatto, ma la portata in questo caso è comunque d’eccezione. Fastweb, fino al 9 settembre, offre una combo davvero incredibile.

Stiamo parlando dell’offerta Fastweb Casa Light unita alla Mobile Light. Se non ci credete date un’occhiata al bundle offerto e resterete scioccati dalla perfezione di questa promozione. Infatti, a soli 24,95 euro al mese sono inclusi per l’offerta di rete fissa:

chiamate illimitate verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale; attivazione della linea;

della linea; Modem FASTGate;

FASTGate; 3 mesi di Discovery+ omaggiati da Fastweb.

Per quanto riguarda l’offerta mobile Fastweb Mobile Light, nella pomo, a 4,95 euro al mese sono inclusi:

minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale; 100 SMS verso tutti i numeri di rete nazionale;

verso tutti i numeri di rete nazionale; 50 GB di traffico dati sotto copertura 5G ;

di traffico dati sotto copertura ; spedizione e contributo attivazione SIM completamente gratuiti.

Ricordiamo che Fastweb offre 30 giorni di prova e, se non si è soddisfatti, si può richiedere la disattivazione della linea fissa. L’operatore promette di rimborsare tutti i costi sostenuti nel primo mese. Niente male vero?

Con l’offerta Fastweb Casa invece, abbinata alla Mobile Light, in aggiunta abbiamo il nuovissimo Internet Box NeXXt con Alexa di Amazon inclusa. Inoltre, per distribuire il segnale WiFi in modo uniforme per tutta la casa è incluso un amplificatore WiFi Booster di ultima generazione.

Concludiamo con il precisare che le due offerte sono attivabili solo online ed è possibile avere ulteriori informazioni prenotando una chiamata da un operatore Fastweb.