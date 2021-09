Il nuovo volantino carrefour abbatte letteralmente le offerte delle dirette concorrenti del mercato della rivendita di elettronica, lanciando la sfida con prezzi sempre più bassi ed economici, anche applicati su prodotti dall’elevato interesse generale.

L’accessibilità è garantita per ogni consumatore in Italia, i prodotti possono essere acquistati solo ed esclusivamente in negozio, non altrove in Italia o direttamente sul sito ufficiale. La natura della campagna è di SottoCosto, ciò sta a significare che i prezzi sono bassissimi, ma le scorte effettivamente distribuite sono estremamente limitate, e potrebbero terminare prima della scadenza, fissata al 5 settembre 2021.

Carrefour: questi sconti vi faranno impazzire

Il focus del volantino Carrefour pare essersi riversato direttamente sulla fascia intermedia della telefonia mobile, quindi sui dispositivi i cui prezzi non vanno oltre i 400 euro complessivi. Tra questi non possiamo che sottolineare la presenza di Samsung Galaxy A32, Xiaomi Redmi Note 10 5G, Motorola E7i Power, xiaomi Redmi Note 9 o anche Oppo A94.

Volendo invece virare verso il mondo dei top di gamma, ecco arrivare l’incredibile Apple iPhone 11, uno smartphone veramente unico, richiestissimo e desiderato dalla popolazione italiana, nonostante la presenza sul mercato da più di un anno, oggi effettivamente acquistabile a 599 euro, nella variante da 128GB di memoria interna.

Questo è in parte ciò che vi aspetta da Carrefour, nel caso in cui vogliate approfondire la conoscenza della campagna, scoprendo nel dettaglio anche i vari prodotti in promozione, legati a categorie merceologiche completamente differenti, aprite le pagine che trovate qui sotto.