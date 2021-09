OnePlus ha recentemente rilasciato lo smartphone di fascia media Nord 2 in India e in altri mercati a luglio dopo il successo dell’originale OnePlus Nord. Il dispositivo ha ricevuto un aggiornamento post-lancio che ha ottimizzato la modalità di luminosità automatica, ha aggiunto un’opzione per Ultra Resolution e miglioramento delle prestazioni complessive dell’app.

Gli aggiornamenti rilasciati successivamente hanno corretto le prestazioni della fotocamera del dispositivo e hanno affrontato ulteriori bug. Oggi OnePlus sta rilasciando un nuovo aggiornamento che affronterà ulteriormente i problemi dell’interfaccia utente del software.

OnePlus Nord 2 5G è alimentato dal chip Dimensity 1200

OnePlus sta ora implementando OxygenOS 11.3.A.10 per OnePlus Nord 2, come notato da XDA Developers, che include ottimizzazioni della batteria per giochi come PUBG. Gli utenti hanno segnalato un consumo eccessivo della batteria durante le partite PUBG e questo aggiornamento migliorerà le prestazioni complessive e ridurrà il consumo della batteria. La stabilità dell’app della fotocamera è ora migliore ed è stata aggiunta la patch di sicurezza di agosto 2021. L’aggiornamento ha una dimensione di 245 MB.

Per chi non lo conoscesse, OnePlus Nord 2 5G offre un display AMOLED da 6,43 pollici con un pannello con frequenza di aggiornamento di 90Hz. C’è un foro nella parte superiore con un sensore Sony IMX 615 da 32 MP. Il chip AI Dimensity 1200 di MediaTek alimenta il device e OnePlus conferma che il dispositivo riceverà due anni di aggiornamenti del sistema operativo e tre anni di supporto software al momento del lancio.

Il dispositivo ha una configurazione a tripla fotocamera posteriore con uno snapper Sony IMX 766 da 50 MP principale con funzionalità ultra dual-video e nightscape. Altri sensori includono un obiettivo ultra grandangolare da 8 MP e un sensore macro da 2 MP.