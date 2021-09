Gli aerei statisticamente sono i mezzi più sicuri in assoluto. La percentuale di incidenti è nettamente inferiore a quella di auto, treni e navi. Tuttavia, spaventa sempre l’idea di alzarsi in volo perché anche un piccolo problema o distrazione del pilota possono trasformarsi in un incubo, se non in una strage. Chi viaggia troverà utile la nostra nuova lista aggiornata al 2021 delle compagnie aeree più pericolose al mondo. Inutile dire che sarebbe meglio evitarle.

Compagnie aeree: quali sono le meno sicure al mondo

Volare oggi è il metodo più veloce per percorrere brevi distanze, ma anche l’unico per raggiungere luoghi lontani in tempi relativamente bevi. Sono molte le compagnie aeree che costantemente migliorano i loro standard di comodità e sicurezza offerti ai loro passeggeri.

Tutti ricorderanno il nuovo Boeing 737 acquistato da Ryanair e consegnato a Bergamo due mesi fa. Un modello destinato alle tratte di corto e medio raggio, ma con comodità e spazio decisamente aumentati. Oltre al risparmio sui carburanti e un’attenzione particolare alle emissioni ridotte. Come lei, anche altre compagnie aeree stanno rinnovando i loro hub.

Di contro però ce ne sono tante altre che non seguono questo esempio. Anzi, ogni volta che si alza in volo un loro aereo di linea c’è sempre da sperare che non cada dal cielo. Scopriamo allora quali sono le compagnie aeree più pericolose al mondo.

La lista completa

La lista è stata pubblicata da AirlineRatings che ogni anno mette a confronto tutte le compagnie aeree esistenti e le classifica in migliori e peggiori. In questo caso vedremo quali, secondo i loro risultati, sono le meno sicure del 2021. Le peggiori hanno un punteggio inferiore o uguale a 3.

Innanzitutto vediamo le prime dieci della lista:

Nepal Airlines (Nepal) – 1

Tara Air (Nepal) – 1

Scat Airlines (Kazakhstan) – 1

Lion Air (Indonesia) – 3

TransNusa – 2

Wings Air – 2

Xpress Air – 2

Yeti Airlines – 2

Kam Air (Afghanistan) – 2

KalStar Aviation – 2

Continuiamo ora con le altre compagnie aeree ritenute tra le peggiori per sicurezza:

LAM – 3

Libyan Airlines – 3

NOK Air – 2

Novoair – 3

Felix Airways – 3

Fastjet – 3

Drukair Royal Bhutan – 3

Daallo Airlines – 2

Camair-Co – 3

Orient Thai Airlines – 3

Polynesian Airlines – 3

Somon Air -3

SpiceJet Cambodia Angkor Air – 3

Citilink – 3

Sriwijaya Air and Nam Air – 2

Tajik Air – 3

Blue Wing – 2

Bangkok Air – 3

Avia Traffic Company Ariana Afghan Airlines – 2

Amaszonas – 3

Infine ecco le compagnie aeree asiatiche per eccellenza che fanno accapponare la pelle: