Ai tester di Windows 10 viene ora notificato se il loro PC è compatibile per un aggiornamento a Windows 11. Attualmente, per verificare se sono idonei per l’aggiornamento a Windows 11, coloro che testano Windows 10 devono utilizzare la versione di anteprima recentemente rinnovata dello strumento di controllo dello stato del PC di Microsoft.

Ora, però, i tester nel canale Release Preview stanno ricevendo un messaggio diretto da Windows Update sullo stato di compatibilità del loro PC, come ha rilevato Windows Latest. Supponendo che tutto vada bene, riceverai il seguente messaggio: ‘Ottime notizie: il tuo PC soddisfa i requisiti minimi di sistema per Windows 11. I tempi specifici per quando verrà offerto possono variare man mano che lo prepariamo per te. Nota: alcune funzionalità di Windows 10 non sono disponibili in Windows 11. Alcune app e funzionalità potrebbero avere requisiti aggiuntivi’.

Windows 10: controlla gli aggiornamenti in Windows Update

Oppure ti verrà detto che la tua macchina non supporterà Windows 11. Un collegamento è fornito anche da Windows Update in modo da poter controllare le specifiche esatte del dispositivo richieste per la versione rinnovata del sistema operativo. Questo messaggio di compatibilità e il collegamento a informazioni aggiuntive sui requisiti delle specifiche sono ovviamente una comoda aggiunta a Windows Update.

Ricorda, però, che anche se il tuo PC viene dichiarato non adatto a Windows 11, sarà possibile procedere e installare il nuovo sistema operativo manualmente tramite un file ISO, perché come abbiamo sentito di recente, Microsoft non lo impedirà.

Nota con molta attenzione, tuttavia, che ignorare gli avvisi di compatibilità per ottenere Windows 11 sul tuo PC avrà alcuni importanti avvertimenti, inclusa la possibilità che il tuo sistema possa diventare seriamente instabile.