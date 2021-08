La rivoluzione televisiva nel calcio è ufficialmente partita e TIM è ora il baricentro dello streaming tv. Il gestore italiano assicura quest’anno un pacchetto senza precedenti a tutti i suoi clienti, con la possibilità di riunire in un’unica offerta DAZN e Mediaset e tutte le loro esclusive.

TIM, la principale offerte streaming per calcio e sport

La prima grande partnership di TIM è quella siglata con DAZN. Proprio queste due compagnie hanno cooperato in primavera per ottenere i diritti tv per la Serie A nel prossimo triennio.

Ecco quindi che l’offerta base di TIM per lo streaming garantisce libero accesso a tutti i nuovi contenuti di DAZN. Nel ticket sono anche inclusi i contenuti derivanti dalla piattaforma streaming TIMvision con film e serie tv. Anche il decoder TIMvision Box sarà a costo zero.

Sempre nell’offerta sportiva di TIM c’è però un’ulteriore sorpresa. I clienti infatti potranno guardare anche tutte le partite della Champions League. Oltre all’accordo nato con DAZN, TIM ha anche siglato un’apposita partnership con Mediaset e con la sua piattaforma Infinity+ che garantisce la visione di tutte le partite della Champions League.

Il prezzo per quest’offerta con TIMvision più DAZN e Infinity è di soli 29,99 euro ogni trenta giorni. Non solo Serie A e solo calcio, gli abbonati che optano per questo pacchetto avranno anche altre esclusive. Si parte, ad esempio, con la Serie B, l’Europa League e Liga Spagnola. Inoltre, grazie alla partnership di DAZN con Eurosport ci sono i grandi tornei di tennis, il basket, le corse a tappe di ciclismo ed il volley.