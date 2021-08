L’ultimo smartphone di punta di Samsung, Galaxy S21 Ultra, sarà uno dei primi dispositivi Samsung a ricevere l’aggiornamento ad Android 12. All’inizio della settimana, i rapporti mostravano che il Samsung Galaxy S21 Ultra con Android 12 era disponibile sul database GeekBench.

Il risultato mostra che il punteggio corrente di questo dispositivo non è lo stesso del sistema precedente. La pagina dei punteggi di Geekbench mostra che il Samsung Galaxy S21 Ultra con Snapdragon 888 ottiene 1122 punti per single-core e 3469 punti per multi-core. Confrontando questo dato con la versione Android 11, si registra un aumento di circa il 10% e ciò significa che gli utenti otterranno un aumento delle prestazioni dei loro device.

Galaxy S21: Android 12 è in arrivo

Samsung ha annunciato all’evento Galaxy Unpacked dell’11 agosto che testerà la One UI 4.0 basata su Android 12 per gli smartphone della serie S21 a settembre. Dai rapporti disponibili finora, Samsung apporterà importanti modifiche all’interfaccia utente in One UI 4.0. L’azienda sincronizzerà anche Android 12 con il linguaggio di progettazione Material You. Inoltre, il nuovo sistema supporterà icone e colori per adattarsi automaticamente al colore dello sfondo e migliorare Samsung Knox.

Il Samsung Galaxy S21 Ultra utilizza un processore Qualcomm Snapdragon 888, schermo AMOLED 2K+ da 6,8 pollici, batteria di grande capacità da 5000 mAh, fotocamera principale da 108 MP e fotocamera frontale da 40 MP. Samsung Galaxy S21 Ultra offre diverse combinazioni di colori in diversi paesi. Attualmente ci sono tre colori: Black, Illusion Silver e Illusion Metal Grey. Tuttavia, in Cina, ci sono due ulteriori opzioni di colore tra cui Black e Illusion Silver.