Un altro mese di attesa per gli abbonati PlayStation Plus che hanno voglia di altri giochi gratuiti. Come al solito, ci sono state alcune voci su ciò che potremmo vedere il prossimo mese. Alcuni rumors sono più probabili di altri, altri sono stati completamente smentiti.

Un recente leak parlava di The Medium, Haven e Pro Skater 1+2 di Tony Hawk, ma Bloober Team ha affermato che The Medium, in arrivo su PS5, non sarà un titolo PS+.

Altre indiscrezioni riguardano invece Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2, secondo alcuni giocatori che sono riusciti a scaricare il gioco gratuitamente questo mese, ci sarebbe stato un bug che indica un’imminente versione in uscita su PS Plus.

Mentre per quanto riguarda i giochi che usciranno il 7 settembre, troviamo:

Chernobylite

F.I.S.T: Forged In Shadow Torch

Sonic: Ultimate

Simulatore di autobus 21

Altre probabili scelte secondo alcuni rumors

Alcune altre possibili scelte:

Uncharted Lost Legacy (semplicemente perché è l’unico gioco di Uncharted a non essere su PS+)

Dying Light (perché Dying Light 2 uscirà presto)

Avengers

Gravity Rush 2

The Order 1886

Far Cry 5

Alcuni indie un po’ più datati come Mutant: Year Zero o Metro: Exodus

Non è chiaro se Sony annuncerà i giochi PS Plus di settembre domani nonostante sia il primo giorno della GamesCom o se la società aspetterà fino al 1 settembre. Se Sony annunciasse domani, i giochi uscirebbero il 31 agosto, il che sembra incredibilmente improbabile.

In altre parole, c’e’ da aspettarsi un annuncio il primo settembre con i giochi in uscita su PS+ il 7 settembre. Ricordiamo inoltre che i titoli PS+ di questo mese, per quanto poco appetibili, sono ancora disponibili per il download.