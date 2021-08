Una grande stagione autunnale si prospetta per tutti gli utenti di Netflix. Ovviamente, come annunciato, la grande attesa del pubblico è tutta rivolta all’uscita de La casa di carta. A seguito di più di un anno di attesa, la popolare serie tv – divenuta cult in tutto il mondo – chiuderà a breve il suo ciclo narrativo con gli episodi della quinta stagione.

La casa di carta, a Settembre e Dicembre i nuovi episodi su Netflix

L’uscita de La casa di carta è stata rimandata da parte di Netflix nel corso di quest’anno. Inizialmente prevista per la primavera, la produzione della serie tv spagnola ha subito i diversi rallentamenti dovuti ai vari protocolli sanitari ed alle problematiche del Covid.

La fine delle riprese è giunta solo nel mese di Giugno. L’annuncio della piattaforma sull’uscita della serie tv è stato accompagnato da una serie di locandine promozionali, sempre postate da Netflix attraverso i suoi canali social, per far crescere ancora l’hype del pubblico.

Le date per la messa in onda de La casa di carta sono ora ufficiali. La quinta stagione della serie tv arriverà già nelle prossime settimane, con la prima parte degli episodi prevista per il 3 Settembre 2021.

Per gli episodi conclusi della quinta stagione de La casa di carta, i clienti di Netflix dovranno invece attendere il prossimo mese di Dicembre. La conclusione de La casa di carta porterà certamente interesse, ma allo stesso tempo nostalgia per gli appassionati. Ad ogni modo, Netflix ha già fatto sapere di star lavorando ad alcuni spin off da proporre a partire dal 2022.