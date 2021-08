Chen Jin, direttore generale del dipartimento di telefonia mobile di Lenovo in Cina, ha rivelato che il processore di punta di prossima generazione di Qualcomm Snapdragon 898 è in piena preparazione. Inoltre, ha affermato che la GPU del chip verrà aggiornata in modo significativo. Quindi gli utenti dovrebbero attendere prestazioni grafiche senza precedenti.

Chen Jin ha anche affermato che Lenovo Gaming Phone 3 Pro verrà fornito con il processore SM8450 di Qualcomm e manterrà le migliori capacità di ottimizzazione del settore.

Snapdragon 898 sará il prossimo chip di punta dei device Android

Prima di questo, abbiamo sentito che il Qualcomm SM8450 sarebbe stato chiamato Snapdragon 898. Ciò che è più importante sarà l’utilizzo del processo a 4 nm di Samsung. Secondo la passata pratica di Qualcomm, lo Snapdragon 898 dovrebbe debuttare nel quarto trimestre di quest’anno. Chen Jin ha precedentemente rivelato che lanceranno un device alimentato da questo chip prima del nuovo anno nel 2022. Ciò significa che potremo vedere il nuovo smartphone Lenovo sfoggiare il chip Snapdragon 898 a dicembre.

Per quanto riguarda il chip, in precedenza, abbiamo appreso che la CPU dello Snapdragon 898 utilizzerà un’architettura a tre cluster. Il core super-large sarà basato sul Cortex-X2; il core grande arriverà con il Cortex-A710; il piccolo nucleo sarà basato sul Cortex-A510.

Il chip sarà disponibile in commercio entro la fine dell’anno. Se in passato Samsung era un produttore esclusivo che debuttava con i chip della serie Snapdragon 8 di Qualcomm, ora questo ruolo è delegato a Xiaomi. Sebbene Lenovo stia facendo del suo meglio per superare Xiaomi e far debuttare i chip di punta di Qualcomm, questo marchio cinese ha ancora la priorità su Qualcomm.