Android Auto è meglio conosciuto come un modo per accedere al tuo smartphone tramite il cruscotto di un’auto: questo ti consente di accedere facilmente a Google Maps, app musicali e dati senza dover utilizzare il tuo device. Ma da anni Google offre anche un’esperienza Android Auto direttamente su smartphone, per le persone che non dispongono di un’unità dashboard compatibile.

Più di recente, Google ha anche lavorato su una ‘modalità di guida assistente’ che è arrivata all’inizio di quest’anno dopo alcuni ritardi. Ora che la modalità di guida di Google Assistant è terminata, la società smetterà di offrire la vecchia esperienza Android Auto su smartphone con Android 12.

Google Assistant per Android 12 sará una nuova esperienza

Una dichiarazione di Google condivisa con 9to5Google conferma questo piano. La modalità di guida di Google Assistant è la prossima evoluzione dell’esperienza di guida. ‘Per le persone che utilizzano Android Auto nei veicoli supportati, quell’esperienza non scomparirà. Per coloro che utilizzano l’esperienza sul smartphone (app mobile Android Auto), verrà eseguita la transizione alla modalità di guida dell’Assistente Google’.

Prima che Google confermasse questa modifica, alcuni proprietari di Pixel con Android 12 ricevevano una notifica quando provavano a eseguire l’app Android Auto sui loro smartphone. La notifica avvisava che Android Auto era ‘disponibile solo per gli schermi delle auto’ e consigliava di provare l’esperienza di guida di Google Assistant. Dato che la nuova esperienza con l’Assistente Google sarà chiaramente l’obiettivo in futuro, il passaggio probabilmente non sará un grosso problema per la maggior parte delle persone.

Tuttavia, se non aggiorni il tuo device ad Android 12, sarai in grado di continuare a eseguire l’app Android Auto, almeno per il momento.