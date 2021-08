Settembre sarà un mese interessante in casa Apple e per tutti gli appassionati dei dispositivi prodotti dal colosso. L’evento di presentazione dei nuovi iPhone 13, previsto per il 14 settembre, potrebbe non essere l’unico in programma.

Apple, secondo alcune fonti, potrebbe essere impegnata nell’organizzazione di più eventi che potrebbero tenersi nel mese di settembre.

Apple potrebbe tenere più eventi nel mese di settembre!

Quest’anno non saranno poche le novità proposte da Apple e tutte potrebbero essere particolarmente vicine al debutto. Secondo DigiTimes, il colosso di Cupertino terrà due eventi ufficiali nel mese di settembre e in queste occasioni potrebbe avere intenzione di rilasciare tutti i nuovi dispositivi.

La fonte riferisce che un primo evento sarà dedicato alla presentazione dei nuovi iPhone 13 mentre un secondo evento sarà riservato al lancio dei nuovi iPad. Resta da capire se dispositivi come gli attesissimi AirPods 3, Apple Watch Series 7 e i nuovi MacBook Pro accompagneranno i due protagonisti principali o saranno rilasciati nel corso dei mesi successivi.

L’unica certezza attualmente a nostra disposizione riguarda la modalità di svolgimento delle presentazioni. Entrambe si terranno online e ciò faciliterà sicuramente la loro organizzazione. Le perplessità suscitate dalla diffusione di quest’ultima notizia riguardano esclusivamente la possibilità che l’arrivo di un numero non indifferente di dispositivi possa rendere il loro rilascio alquanto confusionario.

Fatta eccezione per le indiscrezioni delle ultime settimane, che indicano il 14 settembre come data di arrivo della nuova generazione di iPhone, non sono emerse ulteriori novità circa le date nelle quali potrebbero svolgersi gli eventi Apple previsti a settembre.