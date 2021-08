WhatsApp per iPad potrebbe finalmente arrivare dopo anni di attesa. Negli ultimi mesi, Facebook ha lavorato sulla compatibilità multi-dispositivo e lo stesso Mark Zuckerberg ha già lasciato intendere che l’app sarebbe stata effettivamente in arrivo per il tablet di Apple, e ora ci sono più prove a riguardo.

Secondo il sempre affidabile WABetainfo, WhatsApp sta finalmente lavorando al multi-device 2.0 e gli utenti potranno utilizzare un iPad come nuovo dispositivo collegato. Il sito Web afferma che anche i tablet Android dovrebbero supportare le funzionalità multi-dispositivo su WhatsApp per Android. Per ora, Facebook sta preparando il lancio del supporto multi-dispositivo per un massimo di quattro dispositivi e uno smartphone.

WhatsApp per iPad: l’app arriverá presto

Secondo un portavoce di WhatsApp in un’intervista con TechRadar, questa funzione consentirà alle persone di utilizzare WhatsApp ‘senza la necessità di collegare lo smartphone. Con la compatibilità multi-dispositivo, gli utenti saranno in grado di rimanere connessi a WhatsApp anche senza i loro device in giro o quando i loro smartphone esauriscono la batteria. Ora, secondo WABetaInfo, WhatsApp sta sviluppando una versione dell’app per iPad e ‘sarà rilasciata in un aggiornamento futuro’.

Il sito web spiega che questa sarà un’app nativa che funziona indipendentemente dal tuo iPhone e coloro che stanno testando la beta di WhatsApp potranno utilizzare l’app su iPad in un futuro aggiornamento. Non solo, ma l’app ha appena inviato un altro aggiornamento alla sua versione beta di TestFlight. Con la versione 2.21.170.12, WhatsApp sta riprogettando le informazioni di contatto su iOS in contatti aziendali. Questo aggiornamento renderà più chiare le informazioni su un account aziendale e semplificherà l’invio di un messaggio, la chiamata o la condivisione delle informazioni di contatto.