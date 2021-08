Twitter ha annunciato una nuova serie di aggiornamenti per la sua funzione di messaggio diretto che dovrebbe prevenire chat di gruppo accidentali e migliorare la navigazione all’interno di una conversazione.

Nelle prossime settimane, gli utenti di Twitter su iOS e sul Web potranno condividere lo stesso tweet in un massimo di 20 diverse conversazioni DM. Ciò significa che la piattaforma social non creerà più una nuova chat di gruppo quando invii un DM a più account come faceva prima.

Twitter sta lavorando per migliorare i suoi servizi

Twitter sta anche riducendo il disordine di timestamp in una conversazione. Il servizio ora raggrupperà i messaggi per giorno invece di visualizzare la data e l’ora per ogni messaggio in una conversazione. Tuttavia, questa funzione è disponibile solo su iOS, insieme alla possibilità di accedere al nuovo selettore di reazioni premendo a lungo su un messaggio. Al momento, puoi toccare due volte un messaggio per aggiungere la tua reazione.

Detto questo, sia gli utenti Android che quelli iOS avranno presto la possibilità di passare all’ultimo messaggio in una conversazione toccando un nuovo pulsante di scorrimento rapido. Tutti questi miglioramenti verranno implementati nelle prossime settimane.

Twitter ha lavorato duramente per migliorare Spaces, la piattaforma audio live del social network lanciata all’inizio di quest’anno dopo l’enorme successo di Clubhouse. Ora, la piattaforma Spaces sta per ottenere ancora più opzioni, inclusi replay e persino regole per i partecipanti a una chat dal vivo.

Queste nuove funzionalità sono ancora in fase di sviluppo e sono state scoperte nel codice di Twitter dallo sviluppatore e ricercatore di app Nima Owji. Più specificamente, il codice indica che Twitter sta aggiungendo quattro nuove opzioni a Spaces che dovrebbero dare agli host un maggiore controllo sulla stanza.