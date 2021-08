Iliad ha confermato la sua promozione speciale per l’estate. Il gestore francese ha deciso di inserire a listino la tariffa Giga 120. Gli abbonati che attivano questa ricaricabile potranno usufruire di consumi quasi no limits, cui si aggiungono anche alcuni servizi extra.

Iliad, il 5G gratis con la tariffa da 120 Giga

Nel particolare, la Giga 120 garantisce chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS infiniti da inviare a chiunque più 120 Giga per la connessione di rete. Il prezzo previsto è di 9,99 euro ogni trenta giorni. Al costo mensile, gli utenti dovranno aggiungere un costo extra di 10 euro una tantum per il rilascio della SIM.

La Giga 120 rappresenta un’iniziativa molto vantaggiosa, non soltanto per il rapporto tra costi e soglie di consumo, ma anche per i servizi. Il provider francese garantisce anche la tecnologia 5G completamente a costo zero per tutti i clienti.

In questo senso, Iliad ha deciso di applicare una strategia commerciale diversa da quella di altri operatori, tra cui TIM e Vodafone. Il gestore francese assicura ai suoi abbonati la connessione internet ad alta velocità senza costi aggiuntivi. In associazione alla ricaricabile, quindi, non dovranno essere aggiunte opzioni extra per la navigazione di rete.

Il 5G di Iliad rappresenta una certezza già da oggi in 20 città italiane. La copertura è al momento assicurata nei grandi capoluoghi della nazione, tra cui Milano, Roma, Firenze, Bologna, Torino. Entro le prossime settimane, già a partire dal Settembre con prospettive per il 2022, la copertura sarà estesa in altre aree della nazione.