Il colosso di Mountain View lo aveva annunciato e tutti gli appassionati Pixel lo stavano aspettando. Finalmente è arrivato il momento tanto atteso. Infatti è stato svelato il nuovo Google Pixel 5a 5G, il suo arrivo ormai è ufficiale. Purtroppo però c’è anche una brutta notizia, non sarà disponibile in Italia. Duro colpo per coloro che lo stavano aspettando con ansia. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Google Pixel 5a 5G potrebbe essere un miraggio

Ebbene sì, con l’annuncio del Google Pixel 5a 5G è sopraggiunta anche una notizia che ha lasciato con l’amaro in bocca diversi fan dello smartphone “Android puro“. Infatti non solo l’Italia è stata esclusa dalla vendita di questo nuovo modello, ma l’Europa intera.

In sostanza, il Google Pixel 5a 5G sarà disponibile all’acquisto solo negli USA e in Giappone. Un vero peccato visto il prezzo davvero interessante che, rispetto ai modelli precedenti, è scontato di 50 dollari, costando quindi 449 dollari.

Cambia di poco la sua struttura sia in termini di hardware che di schermo, che rimane sempre un OLED con risoluzione 1080p e refresh rate 60 Hz. Quest’ultimo infatti, rispetto ai suoi predecessori, è più grande passando dai 6,2 ai 6,34 pollici attuali.

La più grande novità di questo Google Pixel è la certificazione IP67 che garantisce impermeabilità alle polveri e all’acqua solo se non ci rimane per più di mezz’ora e entro un metro di profondità. Inoltre anche la batteria darà soddisfazioni passando da una da 3.885mAh a una da 4.680mAh.

Al suo interno batte uno Snapdragon 756G, ancora attuale e in dotazione anche nel modello precedente. Viste le poche modifiche, questo Google Pixel 5a 5G sembra essere solo un aggiornamento al modello precedente, il 4a 5G. La data del lancio è stata stabilita per il 26 agosto in un’unica colorazione, la Mostly Black.

In conclusione possiamo dire che questo modello potrebbe essere definito come una transizione momentanea che traghetterà gli utenti alla vera stella e novità della serie, il Google Pixel 6.