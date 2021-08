Alla fine del mese scorso, è trapelato un rendering di un tracker Fitbit in arrivo, ritenuto il Fitbit Charge 5, con un display a colori e angoli arrotondati. Ora, una nuova serie di rendering è emersa online, suggerendo un aggiornamento significativo dal Fitbit Charge 4 almeno in termini di design.

Per gentile concessione del famoso leaker Evan Blass, i nuovi render mostrano un design che prende in prestito alcuni dettagli dal Fitbit Luxe con uno schermo a colori e un corpo curvo. È abbastanza simile alla precedente perdita su quel fronte, anche se le ultime immagini suggeriscono che il prossimo fitness tracker avrà controlli capacitivi su entrambi i lati del dispositivo indossabile. Questi potrebbe permettere agli utenti di navigare nelle impostazioni del tracker scorrendo i lati. Ciò conferma le immagini trapelate in precedenza, che non indicavano pulsanti fisici visibili.

Fitbit Charge 5 potrebbe essere ricco di specifiche

Per quanto riguarda le specifiche, i rendering non hanno rivelato molto su ciò che il presunto Charge 5 ha in serbo per i clienti. Tuttavia, non fa male ipotizzare che presenterà accelerometri, giroscopi, barometri, SpO2 e monitoraggio della frequenza cardiaca come alcuni dei migliori fitness tracker.

Quando il Charge 5 verrà spedito, presumibilmente arriverà in tre varianti di colore: nero, verde acqua e crema. Al momento, però, non c’è una parola ufficiale sulla data di lancio del wearable. Se la data mostrata sui render è indicativa, il dispositivo potrebbe debuttare il 23 ottobre. Al momento, Fitbit Luxe è uno dei migliori fitness tracker sul mercato che unisce moda e benessere. È dotato di uno schermo AMOLED a colori vivaci, design alla moda, monitoraggio avanzato della salute e quasi tutte le funzionalità che un fitness tracker dovrebbe offrire.