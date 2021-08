Android 12 è arrivato in veste di Beta 4 da pochi giorni, introducendo novità per la stabilità del sistema e per gli sviluppatori. Tra queste è emersa una che riguarda da vicino l’app Google Telefono.

Le immagini trapelate mostrano le novità appena arrivate per l’app Google Telefono: tutto è stato rinnovato coerentemente con il design a pillola già visto in alcune sezioni del nuovo Material You. Scopriamo insieme i dettagli.

Google: l’applicazione Telefono riceve delle importanti migliorie grafiche

L’icona della chiamata in corso non sarà più una bubble in grado di essere spostata lungo l’interfaccia utente ma corrisponde a un collegamento a forma di ellisse nella barra di navigazione. Lo stesso design a pillola lo troviamo anche per le opzioni rapide associate alla chiamata in corso, le quali vengono mostrate nella sezione delle notifiche quando la chiamata è in corso.

Le novità appena descritte sono incluse nella più recente versione dell’app Google Telefono. 9to5Google ha confermato che le novità saranno visibili a coloro che hanno aggiornato alla Beta 4. Il colosso sta anche lavorando per potenziare Trova il mio dispositivo e preparando l’introduzione di diverse novità.

Un telefono che riesca a collegarsi via Bluetooth al proprio telefono smarrito aiuterebbe non solo a localizzarlo, ma potrebbe anche fare da ponte per permettere di farlo suonare. Inoltre, pare che BigG stia al lavoro sull’introduzione di dispositivi condivisi tra più utenti. In questo modo, per esempio, un datore di lavoro potrebbe sapere sempre dove si trova lo smartphone dato in uso a un suo dipendente.