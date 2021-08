Comet riesce ad avere la meglio su tantissimi rivali del segmento della rivendita di elettronica, con il lancio di una campagna promozionale che ha quasi dell’incredibile, al suo interno si possono scovare occasioni a non finire, con prezzi sempre più economici e convenienti.

Fino al 31 agosto 2021, infatti, in tutti i punti vendita in Italia è disponibile un volantino veramente molto speciale, con possibilità di accedervi anche tramite il sito ufficiale dell’azienda stessa. In questo caso, ecco arrivare una piacevolissima sorpresa, tutti gli acquisti prevedono la spedizione gratuita presso il proprio domicilio, solo nel momento in cui si dovessero spendere più di 49 euro. In aggiunta, coloro che vorranno optare per la rateizzazione, potranno affidarsi al Tasso Zero, con pagamento diretto tramite il proprio conto corrente bancario.

Comet: spesa ridottissima per tutti gli utenti

La spesa da Comet è davvero ridottissima, a partire dalla possibilità di acquisto di un eccellente Samsung Galaxy S20 FE, in vendita nel periodo corrente a 399 euro; non sarà l’ultimo modello attualmente presente sul mercato, ma tuttavia permette di godere di buone prestazioni generali, senza spendere cifre particolarmente elevate.

In alternativa, sempre restando nella medesima fascia di prezzo, non perdetevi i vari Xiaomi Mi 10T, Xiaomi Redmi Note 10 Pro, Xiaomi Redmi 9, Oppo A74, Oppo Find X3 Lite, Motorola Moto G30, Samsung galaxy A22, Galaxy A52, Oppo A53s, Xiaomi Redmi Note 10 o simili. L’unico vero e proprio top di gamma è l’Apple iPhone 12 Pro, ma il suo prezzo si aggira attorno ai 1099 euro.

Ogni altra informazione in merito al volantino Comet è rimandata direttamente a queste pagine.