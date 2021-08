Xiaomi ha pubblicato per errore la news di ufficialità di Redmi 10, lo smartphone Android di fascia media che già nei giorni scorsi era stato protagonista di un leak clamoroso.

Sebbene la compagnia abbia prontamente messo offline la pagina di lancio ufficiale, in rete circolano già in dettaglio tutte le informazioni salienti su Redmi 10. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Xiaomi svela Redmi 10 in anticipo per errore

Redmi 10, secondo Xiaomi, sarà in grado di reinventare la fascia media degli smartphone su tutti i fronti, evidentemente per via delle specifiche e dal rapporto qualità/prezzo piuttosto interessante. Dotato di un design giovanile e molto curato, il pannello AdaptiveSync da 6,5 pollici a risoluzione Full HD+ può contare su una frequenza di aggiornamento a 90 Hz.

Il retro vede la presenza di un modulo fotografico con un’isola piuttosto pronunciata con ben quattro sensori e flash LED. Il sensore principale da 50 MP è accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 8 MP, un sensore macro da 2 MP e un sensore di profondità da 2 MP. Al suo interno, nascosto dietro il telaio curato e ricco di simpatici effetti di luce, il processore MediaTek Helio G88 si muove in coppia con 4/6 GB di RAM e 64/128 GB di spazio di archiviazione interno.

Completa la scheda tecnica una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 18 W, lo smartphone supporta anche la ricarica inversa su cavo a 9 W, speaker stereo, jack audio da 3,5 mm, sensore di sblocco laterale e Android 11 con la MIUI 12.5. Non ci resta che attendere l’annuncio ufficiale del colosso, anche se ormai le specifiche le sappiamo già!.