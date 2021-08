Escono fuori di continuo delle profezie riguardo una possibile fine del mondo che spaventano tutto il mondo. Tuttavia, molti si chiedono quotidianamente cosa c’è di vero dietro a tutte queste predizioni. Sicuramente il periodo non facile che stiamo passando a causa del Covid ha contribuito a dar voce a queste voci su una possibile apocalisse, soprattutto dopo che ci sono stati degli eventi spiacevoli all’inizio del 2020.

Dunque, anche per questo motivo, varie persone fanno affidamento a queste profezie decisamente bizzarre. Predire il futuro è quasi impossibile, ma è facile capirne il motivo. Tuttavia, molte persone prendono fin troppo in considerazione ciò che dicono alcuni personaggi del passato e odierni. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Fine del mondo: le profezie che sono circolate maggiormente

Ciò che possiamo dire con sicurezza è che le profezie nel corso degli anni non si sono fatte di certo attendere. Infatti, tra queste la prima che elenchiamo è quella di Nostradamus, il quale diceva nei suoi scritti antichi che proprio durante questo 2021 ci sarebbero stati degli eventi spiacevoli che avrebbero causato un disastro imminente.

Di certo in questa lista non possiamo non citare la teoria dei Maya, secondo la quale il 21 dicembre 2021 il mondo sarebbe dovuto finire di esistere. Tuttavia, i suddetti stanno facendo parlare di nuovo di loro essendo che starebbe circolando una notizia secondo la quale ci sia stato un errore di battitura e che la data ufficiale sarebbe il 21 dicembre 2021!

Le ultime predizioni che elencheremo sono quelle di Baba Vanga e Sylvia Browne. Il primo affermava che ci sarebbe stata una fine del mondo a breve, mentre la seconda, affermava in un suo libro che nel 2020 ci sarebbe stata una grave epidemia.