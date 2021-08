Circa un terzo degli automobilisti afferma di non sapere se acquistare un’auto a diesel o elettrica quando arriva il momento di sostituire il proprio veicolo.

Lo studio ha mostrato che il 32% degli intervistati ha affermato di non sapere se acquistare un’auto a benzina, diesel o elettrica. È più probabile che i conducenti più giovani siano indecisi, con quasi la metà (49 percento) che afferma che non sarebbe sicuro di quale tipo di carburante scegliere.

Il sondaggio ha rilevato che quasi 4 automobilisti su 10 (37%) stanno pianificando di tenere la propria auto più a lungo del solito perché semplicemente non sanno se acquistare un’auto elettrica o diesel. Questo caso particolare incide di piu’ tra gli uomini, circa il 41 percento dei quali ha affermato di aver intrapreso questa linea d’azione, rispetto al 33 percento delle donne.

La notizia arriva dopo il divieto di vendita di nuove auto a benzina e diesel. Inizialmente previsto per il 2040, ci sono casi in cui le nazioni hanno deciso di accellare i tempi. Come in Inghilterra, dove il divieto per l’acquisto di auto diesel era previsto per il 2030, anche se ha confermato che i propulsori ibridi resteranno in vigore fino al 2035. Dopo tale data, tutte le nuove auto dovranno essere effettivamente alimentate da elettricità o celle a combustibile ad idrogeno.

Cosa dice il sondaggio

Al momento, i dati della Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) mostrano che i veicoli elettrici rappresentano solo l’8,2% di tutte le vendite di auto nuove durante i primi sette mesi del 2021. Tuttavia, si tratta di un enorme aumento rispetto agli altri anni. del 2020, quando le auto elettriche costituivano meno del cinque percento di tutte le nuove auto vendute.

Il sondaggio ha suggerito che la cifra potrebbe rimanere stabile, con solo l’8% dei conducenti che afferma che acquisteranno un’auto elettrica nei prossimi anni.

“Con il governo del Regno Unito che vieta la vendita di nuove auto diesel e benzina dal 2030, i conducenti devono iniziare a considerare seriamente le auto elettriche”, ha affermato Ben Wooltorton, direttore operativo di InsureTheGap. “Tuttavia, questo sondaggio mostra chiaramente che c’è ancora poca voglia di acquistare un auto elettrica. Sembra che siano necessarie molte più rassicurazioni prima che molti automobilisti siano pronti ad abbandonare definitivamente i motori a combustione interna”.