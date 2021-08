auto-elettriche-sembra-stiano-raggiungendo-il-diesel-per-ovvi-motivi

Nella lotta al primo posto sembra che, nonostante sia ancora re indiscusso, il diesel stia perdendo terreno. Ecco perché le auto elettriche lo stanno raggiungendo e a breve potrebbero superarlo. Si tratta proprio di alcune caratteristiche che, una volta conosciuto il mondo del full electric, fanno dire addio motori termici. Ecco i dettagli in merito a questo che sembra essere un destino a sfavore delle auto diesel e benzina.

Le auto elettriche stanno raggiungendo il favore degli utenti che preferivano il diesel

Ebbene sì, pare proprio che le auto elettriche stiano raggiungendo a grandi passi il favore degli utenti che preferivano il diesel. Tutto vero ciò che viene detto a onor dei motori a gasolio, ma il full electric sta facendo passi da gigante, o meglio comincia ad essere maggiormente conosciuto e, quindi, apprezzato.

Per prima cosa, scegliere un usato diesel sarebbe un suicidio, soprattutto per chi abita al centro e nord Italia. Ad esempio, solo a Milano le limitazioni al transito per le auto a gasolio, anche recenti, sono sempre di più e così anche in altre grandi città che stanno spingendo sul green.

Inoltre, pensando allo stop programmato per le auto a motore termico inquinante per il 2035, scartare le auto elettriche a priori sarebbe da scellerati. Anche perché il range di autonomia dopo una ricarica sta aumentando, la manutenzione sembra essere più economica e le colonnine di ricarica si stanno diffondendo in tutta Europa. Tra l’altro con gli incentivi è possibile installare un sistema domestico per la ricarica.

Infine a tutto questo si aggiungono gli aumenti prezzi di benzina e diesel che hanno raggiunto quote inaccettabili. Una vera e propria stangata per fare un pieno. Per quanto riguarda le auto elettriche, esistono anche postazioni per la ricarica gratuita. Certo, non sono così veloci, ma se nel frattempo uno deve andare a fare la spesa o lavorare, quella è tutta energia risparmiata.

In conclusione possiamo dire che, sì, il diesel per ora è ancora il motore preferito, ma le auto elettriche, volente o nolente, saranno il futuro divertente, scattante e comodo per gli spostamenti sia dentro che fuori città.