Per il mese di agosto 2021 il noto operatore telefonico arancione ha deciso di tentare alcuni suoi ex cliente con una serie di offerte. Nello specifico, si tratta delle promo winback appartenenti alla serie WindTre Go. Vediamo cosa offrono.

WindTre propone alcune offerte della serie Go per tentare i suoi ex clienti

Come già accennato, il noto operatore telefonico arancione sta tentando per questo mese di convincere alcuni suoi ex clienti a tornare. Per farlo, WindTre ha dunque reso disponibili alcune offerte mobile della serie Go. Vediamo brevemente di quali si tratta.

WindTre Go 50 Fire Plus LE

Ad un costo mensile di soli 6,99 euro, questa offerta mette a disposizione 50 GB per navigare con connettività 4G, 200 SMS verso tutti i numeri e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali.

WindTre Go 100 Star Plus LE

Questa offerta è ancora più interessante della precedente. Pagando soltanto 7,99 euro al mese, infatti, permette di usufruire di minuti di chiamate senza limiti verso tutti, 200 SMS verso tutti e ben 100 GB per navigare, sempre con connettività 4G.

WindTre Go 50 Flash Plus LE

Quest’ultima offerta offre invece 50 GB di traffico dati in 4G e sempre minuti di chiamate illimitati e 200 SMS verso tutti i numeri ad un costo mensile di 8,99 euro al mese.

L’operatore telefonico, in particolare, sta proponendo ad alcuni suoi ex clienti di attivare una delle offerte sopra citate tramite una campagna SMS. Uno dei testi presenti all’interno di questi messaggi è il seguente: “L’estate e’ qui! Per te 100 GIGA, 200 SMS e minuti illimitati a 7.99E/mese sulla nuova Rete TOP QUALITY di WINDTRE. Attivazione e SIM GRATIS nei nostri negozi entro il 19/08. Dettaglio su ulteriori costi in caso di utilizzo e informativa privacy su windtre.it/go100splus/”.