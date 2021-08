Iliad sta contattando alcuni suoi clienti per ricordare che è sempre possibile attivare la ricarica automatica per rinnovare mensilmente l’offerta attivata, senza alcun costo aggiuntivo.

Nell’evidenziare che la sua offerta non cambia di costo mese dopo mese, Iliad invita infatti i clienti contattati tramite campagna mail in questo periodo a “dimenticare la ricarica manuale” e passare al rinnovo automatico per evitare di rimanere senza credito. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Iliad vi ricorda: con Ricarica Automatica non resterete mai senza credito

Per fare ciò, il cliente che non avesse il servizio attivo deve semplicemente recarsi nella sua Area Personale e aggiornare il metodo di pagamento scegliendo tra addebito su carta di credito o su IBAN. Ecco una parte della comunicazione via e-mail dell’operatore: “Ciao, sei un utente iliad da diverso tempo ormai e come avrai notato il costo della tua offerta non è mai cambiato mese dopo mese.

Dimentica anche il pensiero della ricarica e scegli un metodo di pagamento automatico per il rinnovo mensile della tua offerta. È gratis e non rischierai più di rimanere senza credito. Non preoccuparti, non ti verrà mai addebitato alcun costo extra sul metodo di pagamento selezionato. Accedi alla tua Area Personale al link www.iliad.it/account/i-miei-dati-personali/pagamento e aggiorna il tuo metodo di pagamento scegliendo l’addebito su carta di credito o su IBAN“.

Si ricorda che dal metodo di pagamento del cliente che attiva la Ricarica Automatica verrà prelevato solo il costo dell’offerta, senza alcun costo extra o di gestione. Inoltre, gli utenti potranno associare alla stessa carta o allo stesso IBAN più di una SIM.