Il mondo delle crypotvalute e della finanza decentralizzata ha segnato nei giorni scorsi un nuovo record quasi incredibile, è avvenuto infatti l’attacco più grande che si ricordi che ha portato alla perdita di ben 611 milioni di dollari da tre blockchain, un valore mostruoso.

Il gruppo hacker in questione ha sottratto la somma da tre blockchain sfruttando una falla di sicurezza, solo che non sono ancora stati individuati con grande sconcerto di Poly Network.

Ovviamente anche la parte direttamente coinvolta, ovvero Poly Network, si è espressa in merito, infatti con un tweet sulla sua pagina ufficiale ha cercato attraverso il dialogo di indurre gli hackers a mettersi in contatto con la piattaforma stessa:

Cross-chain solutions are crucial to the sustainability of Web3!

Instead of exploiting, become a #whitehat #hacker, as you're important to the future of decentralization for making it more secure and to increase mass acceptance of #blockchain & #crypto!#hackforgood https://t.co/xZjpQuPcRo

— flux.01 (@zero1_flux) August 11, 2021