Esistono una monete da 20 centesimi di euro coniate in Francia nel 2002 per inaugurare l’ingresso nella moneta unica. Il loro valore, dato da un particolare unico e raro, vi farà impazzire. Scopriamo insieme questa che tra le monete rare da collezione è molto amata e ricercata. Chissà che qualche lettore ne abbia una nel portafogli o in un salvadanaio a casa! Potrebbe rivelarsi un ottimo investimento e una preziosa fonte di guadagno.

Cosa conferisce valore e rarità alle monete

Prima di addentrarci nei particolari di questa moneta, cerchiamo di capire cosa conferisce valore e rarità alle monete. Questo ci permetterà di comprendere meglio il perché di tale quotazione che, a prima vista, potrebbe sembrare esagerata e surreale.

Sappiamo bene che tutte le monete, una volta realizzata la versione prova – primo motivo che rende un conio raro e da collezione – vengono realizzate in serie dalla Zecca dello Stato. A seconda del Paese, hanno caratteristiche e raffigurazioni differenti, spesso legate agli usi e costumi o alla storia di quella nazione.

A volte però, veniamo al secondo motivo per cui diventano rare e da collezione, dopo averne prodotte un determinato numero, ci si accorge che le monete presentano un errore di conio. Tuttavia la Zecca di Stato a volte le distrugge, ma altre volte le fa diventare preziosi oggetti desiderati dai collezionisti di tutto il mondo. A meno che non le abbia già messe in circolazione.

20 centesimi di Euro Francia 2002

Ora possiamo tornare sulle monete da 20 centesimi di Euro Francia 2002. Queste speciali monete valgono così tanto da far girare la testa a chiunque proprio perché presentano un errore di conio. È un particolare speciale a renderle uniche.

Sul dritto di questa moneta da 20 centesimi è raffigurata la Seminatrice, simbolo spesso usato anche su altre monete francesi, ora antiche. L’errore di conio sono una serie di rientranze nei bordi che sono lisci e non allineati. Sul rovescio invece, come per tutte le altre monete di egual valore, troviamo la classica rappresentazione dei Paesi dell’Unione Europea realizzata dall’artista Luc Luycx.

Questa è tra le monete da 20 centesimi di euro più costosa in assoluto. Basti pensare che solo qualche mese fa fu indetta un’asta su eBay, noto sito eCommerce, con un prezzo di partenza pari a 9.320 euro.