Il nuovo iPhone 13 includerà una serie di miglioramenti su misura per la fotocamera. La qualità foto e video sarà senza eguali. Un duro colpo per gli utenti Android considerata la rivalità ormai risaputa. Tuttavia, ci sarà senza alcun dubbio uno smartphone Android pronto a pareggiare i conti.

Il nuovo dispositivo Apple dovrebbe arrivare il prossimo mese. Si parla di iPhone 13 e successore di iPhone 12, anche se non vi è alcuna indicazione sul nome definitivo. Secondo alcune voci il design esterno sarà in gran parte simile all’iPhone 12 esistente, ma avrà una tacca più piccola nella parte superiore, oltre ad un display e un processore nettamente migliorati.

Altre voci di corridoio parlano di un dispositivo focalizzato principalmente sulla qualità senza paragoni della fotocamera. Le migliorie includono una versione video della modalità Ritratto, l’opzione per registrare video a una qualità superiore nel formato ProRest di Apple e un sistema che consente agli utenti di applicare dei filtri per modificare l’aspetto delle foto. Le voci sono state riportate su Bloomberg.

Bloomberg ha riferito che è probabile ci siano altri cambiamenti minimi. L’aggiunta della modalità verticale per i video, che secondo il rapporto è nota come Cinematic Video all’interno dell’ecosistema Apple, sarà probabilmente la più mainstream delle nuove aggiunte. Consentirà di aggiungere uno sfondo sfocato nei video, modificabile anche in un secondo momento. I filtri si baseranno a loro volta sugli strumenti di modifica delle immagini esistenti nell’iPhone, con alcune aggiunte. L’intelligenza artificiale aiuterà ad applicare le modifiche in modo più preciso e a specifico.

Apple di solito rilascia i suoi nuovi iPhone a settembre, anche se l’evento dell’anno scorso è stato rimandato a causa delle difficoltà nella realizzazione del dispositivo scaturite dall’epidemia. Non è ancora chiaro cosa accadrà quest’anno, ma è probabile che l’evento di Apple sarà ancora una volta virtuale. Oltre al nuovo iPhone, si vocifera che Apple stia lavorando su nuovi Mac, inclusi Mac Pro, un iPad Mini aggiornato, nuovi AirPods e un nuovo iPad. È anche probabile che introduca una nuova versione dell’Apple Watch insieme all’iPhone 13.