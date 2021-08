Il nuovo volantino Euronics svuota letteralmente i negozi con il lancio di una campagna promozionale unica nel proprio genere, rappresentante la perfetta occasione per riuscire a mettere le mani sui prodotti più in voga del periodo, garantendo nel contempo un risparmio veramente speciale.

Tutti i prezzi che andremo a raccontarvi, è importante ricordarlo, sono da considerarsi validi solo ed esclusivamente presso i punti vendita di proprietà del socio Euronics Nova, non altrove in Italia o sul sito ufficiale. Le scorte, dati alla mano, non appaiono essere un problema, inoltre la scadenza della campagna promozionale è fissata al 25 agosto 2021.

Euronics: il volantino ha tantissimi sconti in serbo

Il volantino euronics riesce a scontare un elevato quantitativo di smartphone, portandoli a prezzi sempre più bassi ed economici, tra questi possiamo trovare Xiaomi Redmi 9, in vendita a 129 euro, Xiaomi Redmi 9T a 159 euro, Xiaomi Redmi Note 10S a 249 euro, Xiaomi Redmi Note 10 Pro a 279 euro, Redmi Note 10 a 229 euro, Xiaomi Mi 11 Lite a 299 euro, Samsung Galaxy A02s a 139 euro, Galaxy A12 a 179 euro, Galaxy A22 a 249 euro, Galaxy A32 a 279 euro, Galaxy A52 a 379 euro o Samsung Galaxy S20 FE a 499 euro.

Naturalmente la selezione di prodotti appena elencata non rappresenta la totalità degli sconti disponibili da Euronics, per questo motivo raccomandiamo caldamente di prendere visione delle pagine che potete trovare elencate nel nostro articolo, scoprirete ogni singolo prezzo basso e tutte le migliori offerte dell’azienda.