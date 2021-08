Il Galaxy S20 Fan Edition (‘FE’ in breve) è stato uno dei migliori smartphone dell’anno scorso, e un seguito a questa variante a basso prezzo è molto atteso. Finora abbiamo visto alcune perdite del nuovo smartphone, ma l’ultima arriva direttamente dalla società madre.

La società ha pubblicato brevemente una foto promozionale sul suo account Instagram, mostrando Samsung Galaxy Buds Pro e un laptop in un tema di ritorno a scuola. Il post mostrava anche uno smartphone che ufficialmente non esiste ancora e uno che sembra esattamente come le precedenti perdite del Galaxy S21 FE.

Samsung Galaxy S21 FE dovrebbe arrivare molto presto

Nelle foto si può vedere chiaramente la variante viola chiaro, con il suo pannello posteriore in plastica e il caratteristico design della tripla fotocamera. Nota che, a differenza della maggior parte delle varianti Galaxy S21 che hanno debuttato all’inizio di quest’anno, il device nella foto ha un dosso della fotocamera che corrisponde sia al colore che al materiale del pannello posteriore.

Samsung non ha menzionato nessuno tipo di hardware presente nella foto per nome, ma il post di Instagram è stato rapidamente eliminato. 9to5Google lo ha individuato prima che scomparisse e ne abbiamo subito analizzato i dettagli. L’S21 FE sembra essere stato ritardato ad un certo punto, a causa dei problemi logistici in corso della pandemia o della carenza internazionale di chip.

Possiamo solo sperare di saperne di più presto, in veste ufficiale, poichè Samsung dovrebbe presentare il dispositivo molto presto. Con i nuovi smartphone Pixel di Google che, secondo quanto riferito, si stanno dirigendo verso la fascia di mercato top-di-gamma, quest’anno potrebbe esserci spazio in più per un’alternativa meno costosa.