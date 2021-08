I prezzi del volantino Bennet sono incredibilmente bassi, in questo modo risulta essere molto semplice pensare di riuscire ad accedere ai top di gamma del periodo, senza mai essere costretti a spendere troppo, o comunque dover limitare la qualità generale.

Il risparmio è alla portata di ogni consumatore in Italia, data l’ampia disponibilità del volantino sul territorio nazionale, ricordando che gli acquisti non saranno effettuabili sul sito ufficiale, o comunque da altre parti. La rateizzazione senza interessi, definita anche Tasso Zero, può essere richiesta solo ed esclusivamente al superamento dei 199 euro di spesa, previa accettazione da parte della finanziaria.

Bennet: il volantino ha tantissimi sconti speciali

Il prodotto maggiormente rappresentativo di una campagna promozionale quasi unica nel proprio genere, è chiaramente l’Apple iPhone 11, uno smartphone dalla qualità complessivamente molto elevata, ed in grado di convincere ancora oggi gli utenti all’acquisto. Il prezzo di 499 euro è uno dei punti forte, considerandone comunque la disponibilità nella variante no brand e con 128GB di memoria interna.

Le alternative proposte dal volantino Bennet toccano smartphone molto più economici, quali sono Galaxy A02 e Xiaomi Redmi Note 9, i cui prezzi toccano al massimo 159 euro, dedicandosi agli utenti che non vogliono troppe prestazioni e vogliono spendere davvero il minimo indispensabile.

