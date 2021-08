Respawn Entertainment ha distribuito un po’ di aggiornamenti tecnici e cambiamenti alla qualità del gioco in arrivo su Apex Legends, ma non è la notizia che probabilmente vorrai sentire. In un AMA su Reddit questo fine settimana, il direttore delle comunicazioni di Respawn, Ryan K. Rigney, ha spiegato che la progressione cross-platform tra piattaforme è attualmente programmata per essere rilasciata il prossimo anno.

Rigney ha anche confermato che é in arrivo un importante aggiornamento grafico del gioco, con l’obiettivo di portarlo a 120 FPS. Probabilmente arriverá anche un nerf alla nuova leggenda furtiva Seer. Quindi, divertiti ad utilizzare il nuovo personaggio prima che modifichino qualche sua abilitá.

Apex Legends: l’aggiornamento potrebbe arrivare a breve

Il ritardo nella progressione cross-platform è stato causato dalla sua complessità tecnica, un compito che Rigney ha descritto come ‘noioso da morire’. La diversione delle risorse per evitare la piaga dell’hacking che ha colpito Apex Legends e i due giochi di Titanfall non ha aiutato. Tuttavia, Rigney ha detto che il team di sviluppo sta lavorando alla progressione cross-platform e che si stanno impegnando per realizzarla.

Respawn si è impegnato in un aggiornamento grafico in concomitanza con il rilascio della nuova generazione di console e ha descritto il suo obiettivo di 120 FPS all’inizio di quest’anno, ma da allora non ha avuto molto da dire su di esso. ‘Vorrei avere un aggiornamento da condividere’, ha detto Rigney dell’aggiornamento, ‘ma non possiamo dire nulla di definitivo al momento, quindi non possiamo spoilerare nulla. Rigney ha anche chiesto alle persone di fidarsi del team di sviluppo poiché sono a lavoro su qualcosa di entusiasmante.