Se possiedi una SIM con una digitazione rara, dovresti sapere che ci sono molti appassionati o aziende che potrebbero prendere in seria considerazione l’idea di acquistare la tua scheda SIM.

Le offerte su questo tipo di mercato sono davvero molte, e vedrai che sara’ abbastanza semplice guadagnare mettendo all’asta o vendendo la tua SIM su siti come Ebay o 10Digi. Ma vediamo meglio di cosa si tratta.

Vendita SIM rare

Fondata nel 2015, ha sviluppato i suoi agganci economici in 25 grandi città. Possiedono tutti i principali fornitori di servizi di telecomunicazione, che sono elencati sul loro sito web per chi fosse interessato.

Attualmente hanno più di 100.000 clienti che stanno crescendo costantemente con molti utenti e aziende.

Ma come funziona il servizio?

Trovare un buon provider di rete con i migliori piani può essere difficile. Su 10digi.com, puoi selezionare il tuo fornitore di servizi, visualizzare i piani o persino trasferire il tuo numero di cellulare. Fondamentalmente 10digi è una soluzione completa per qualsiasi tipo di servizio relativo alle SIM.

Questa piattaforma centralizzata per conoscere le tue esigenze di connessione alle telecomunicazioni è unica nel suo genere. 10digi è l’unico sito web che ti permette di prenotare la tua carta SIM online in pochi clic, scegliendo addirittura il tuo numero preferito.

Non devi aspettare giorni o settimane prima che la tua sim card arrivi e venga attivata. Il team di 10digi.com promette di consegnare la tua scheda SIM a portata di mano in sole 2 ore.

Grazie al sostegno di un assistente virtuale inoltre ci vorranno solo 15 minuti per attivare il tuo numero.

Ma ci sono anche soluzioni piu’ “da manuale” come Ebay che potrebbero far al caso tuo, in questo caso ti bastera’ cercare TOP NUMBER nella barra di ricerca e seguire tutti i venditori privati che mettono all’asta o vendono le SIM rare con le digitazioni piu’ disparate.