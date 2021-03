Buone notizie per i collezionisti di tutto il mondo. Una moneta da 1 centesimo è stata messa in vendita su eBay alla modica cifra di 50mila euro.

Si tratta di una moneta molto rara in quanto è stata coniata sul metallo pensato per quella da dieci centesimi. Se l’avete nel vostro portafoglio, dunque, potete diventare ricchi.

La moneta da 1 centesimo che vale 50mila euro

Se volete far valutare la vostra moneta, il consiglio è quello di prendere come riferimento il sito numismatica italiana, che prende in considerazione lo stato di conversazione, il materiale con cui è stata realizzata e la richiesta dal mercato.

Sono molteplici i fattori che vanno a influenzare il valore di una moneta. In primis c’è la zecca e la diffusione, ma il punto focale rimane l’originalità. Esistono infatti delle repliche ben realizzate di monete che però non valgono nulla.

Il mercato delle monete è in ogni caso cresciuto a dismisura negli ultimi anni, andando a registrare un vero e proprio boom. D’altronde ognuna può essere venduta a prezzi esorbitanti, rappresentando cimeli da collezione.

Tra le monete più rare vi segnaliamo quella che è stata fatta coniare per l’anniversario della morte di Grace Kelly, dal valore di 2500 euro, a quella da 5 lire del 1956 per cui gli appassionati sono disposti a sborsare fino a 2000 euro.

Se restiamo in Italia, la moneta che vale di più di tutte è quella da 1 centesimo che raffigura la Mole Antonelliana, il simbolo per eccellenza di Torino. Il suo valore ha superato i 2000 euro. Se per caso vi capita di trovarla, avete fatto jackpot.