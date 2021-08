La serie televisiva originale Netflix prodotta da Shonadaland, ovvero Bridgerton, ha riscosso fin da subito un enorme successo a livello mondiale e per questo la produzione ha subito deciso di rinnovarla per una seconda ed una terza stagione. Alcuni mesi fa, in particolare, erano già partite le riprese della nuova stagione che vedranno come protagonista Anthony Bridgerton, ovvero il fratello di Daphne. A metà luglio, però, è stato necessario interrompere le riprese a causa di un caso di Covid-19. Stando a quanto è emerso in queste ore, però, sarebbero già ripartite le riprese.

Bridgerton 2, sono ripartite le riprese della seconda stagione

La pandemia dovuta al Coronavirus ha creato non pochi problemi anche al settore cinematografico. Sul cast della nuova stagione di Bridgerton 2, in particolare, era stato riscontrato attorno alla metà dello scorso mese un nuovo caso di Covid-19 e per questo motivo le riprese erano stato sospese a tempo indeterminato.

Si erano così spente le speranze di molti fan di vedere arrivare quanto prima sulla piattaforma di streaming Netflix le nuove vicende della famiglia dei fratelli Bridgerton. Tuttavia, come già accennato, secondo quanto è emerso in queste ore sarebbero già ripartite le riprese della nuova stagione.

A confermarlo è stato lo stesso showrunner della serie tv prodotta da Shondaland, ovvero Chris Van Dusen: “Siamo tornati sul set. Abbiamo dovuto riprogrammare il tutto a causa del Covid-19, ma ne stiamo uscendo. In questo momento, sono al lavoro con la postproduzione per editare i primi due episodi della seconda stagione. Sono meravigliosi”.

Vi ricordiamo che, dopo il lieto fine tra Daphne e Simon durante la prima stagione, Bridgerton 2 si incentrerà sulle vicende del fratello maggiore Anthony Bridgerton.