Questa volta non c’è partita! Scopriamo insieme il WiFi gratuito che in Italia permette di navigare in internet gratis mettendo i ginocchio tutti gli operatori telefonici. TIM, Vodafone, WindTre, Iliad, Fastweb e gli MVNO non possono far nulla contro la forza distruttiva di WiFi Italia. Il colosso dietro questo progetto è il Ministero dello Sviluppo Economico. Ecco tutti i dettagli e, passo passo, le istruzioni per accedere a questo incredibile servizio.

WiFi Italia: un servizio gratuito per navigare in internet ovunque

WiFi Italia è il progetto voluto dal Ministero dello Sviluppo Economico la cui rete è stata affidata a Infratel Italia, che ha sua volta ha impegnato TIM nella sua realizzazione. Lo Stato Italiano ha creato un fondo pari a 45 milioni di euro per poter garantire a tutti i cittadini una connessione gratuita.

Ad oggi sono oltre 3.700 gli enti, tra Comuni e Ospedali, che hanno aderito a WiFi Italia offrendo così ai propri cittadini e visitatori HotSpot gratuiti per navigare online. Da Nord a Sud il territorio è disseminato di queste fantastiche reti federate individuabili sul sito ufficiale, sezione “Il Network“.

Come accedere alla connessione gratuita

Non occorre essere residenti del Comune che ha aderito per approfittare dei vantaggi di WiFi Italia. Tutti possono accedere a questo fantastico progetto e permettersi una connessione completamente gratuita e veloce.

L’unica cosa necessaria da fare è scaricare l’app wifi.italia.it, disponibile al download sul sito ufficiale, sia per dispositivi Android che per iOS. Una volta installata sul proprio device sarà necessario procedere alla registrazione di un account solo la prima volta. Seguite le semplici istruzioni, successivamente sarà l’app a collegare l’utente automaticamente a uno degli HotSpot di WiFi Italia più vicini alla sua posizione.

Addio operatori telefonici con WiFi Italia, da qui si naviga gratis! E tu cosa aspetti? Se non l’hai ancora fatto, corri sul sito ufficiale di WiFi Italia e scarica l’app dedicata per la navigazione gratuita. Prima però, prenditi qualche minuto per vedere il nostro video che spiega in modo dettagliato questo servizio.