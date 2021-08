Carrefour sta provando in tutti i modi a tenere il passo di Esselunga e degli altri rivenditori di elettronica, proponendo al pubblico italiano una nuova campagna promozionale, intrisa di sconti interessanti e di prezzi sempre più alla portata.

Gli acquisti, lo ricordiamo, non potranno essere completati online sul sito ufficiale, ma dovranno essere effettuati solo ed esclusivamente nei punti vendita fisici sparsi per il territorio nazionale. I singoli prodotti sono disponibili in versione no brand, con annessa garanzia della durata di 24 mesi, in grado di coprire tutti i difetti di fabbrica, non danni causati dall’utente.

Carrefour: quanti sconti specialissimi

Le offerte legate alla telefonia riguardano perlopiù smartphone di fascia medio-bassa, senza coinvolgere i top di gamma più richiesti e desiderati dalla popolazione italiana. Nello specifico risulta essere possibile acquistare un Oppo A94 a 299 euro, uno Xiaomi redmi Note 10 a 179 euro, Oppo A54 a 229 euro, Oppo A53s a 139 euro o anche uno Xiaomi Redmi 9AT a 99 euro.

Virando verso altri brand scopriamo Samsung Galaxy A52 a 399 euro, Galaxy A32 a 239 euro, Motorola Moto G30 a 199 euro, Galaxy A12 a 169 euro, Alcatel 3X 2020 a 129 euro, Alcatel 1B a 59 euro, Motorola E7i Power a 99 euro, per finire con l’unico top di gamma incluso nella campagna, quale è l’Apple iPhone 12, disponibile all’acquisto a 769 euro.

Queste sono le sole proposte legate alla telefonia mobile, non dimenticatevi degli sconti sugli ultimi televisori o ancora meglio gli elettrodomestici per la casa. Sono tutti raccolti nelle pagine che potete trovare elencate nel dettaglio nel nostro articolo.