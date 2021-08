Tutte le principali piattaforma di streaming inseriscono nuovi contenuti ogni giorno. Diventa quindi molto difficile scegliere cosa vedere tra dovendo scegliere tra Disney+, Netflix, Amazon Prime Video e molto altro ancora.

Per questo motivo, Just Watch ha scelto di rendere la vita meno complicata agli spettatori e stilare la classifica dei principali contenuti disponibili in streaming su tutte le piattaforme.

Per venire ulteriormente incontro alle esigenze degli utenti, le classifiche si distinguono tra Serie TV e Film, così da poter scegliere il contenuto adatto in base alla serata. In questo modo, si potrà optare per un film da guardare tutto d’un fiato o scegliere una serie TV avvincente che vi terrà incollati allo schermo per tanto tempo.

Svelati i principali contenuti disponibili in streaming

TOP 10 – Film in streaming

Il Signore degli Anelli – La Compagnia dell’Anello Tenet L’uomo sul treno – The Commuter Jungle Cruise Santa Maradona Un’occasione da Dio Godzilla VS Kong Jolt – Rabbia Assassina Luca Brooklyn

TOP 10 – Serie TV in streaming

Manifest Il Trono di Spade American Horror Story Chernobyl Doctor Who The Handmaid’s Tale The Vampire Diaries Outlander The Walking Dead L’attacco dei giganti

Entrambe le classifiche si basano sul livello di gradimento registrato dai vari film o serie TV. I rilevamenti sono stati effettuati da JustWatch, una piattaforma che ha analizzato ed elaborato le abitudini di visione degli utenti in Italia.

La piattaforma ha registrato il numero di visioni effettuate nella scorsa settimana su tutte le principali piattaforme di streaming tra cui Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, Infinity e NOW.