Nonostante GTA V e GTA Online siano ancora due titoli di punta di Rockstar Games, gli utenti si chiedono incessantemente quando potrebbe arrivare GTA VI. Il nuovo capitolo della saga avrà la grande responsabilità di superare tutto ciò che di buono si è fatto con l’attuale Grand Theft Auto. La sfida non sarà assolutamente facile.

Ecco quindi che sembra scontato che i ragazzi di Rockstar Games stiano già lavorando al progetto e questa ipotesi è supportata dai numerosi leak trapelati nel corso del tempo. Non è chiaro a che punto sia lo sviluppo del gioco, ma secondo alcuni insider il possibile lancio non è lontano.

In queste ore è emersa una indiscrezione molto interessante che svela alcuni possibili dettagli su GTA VI. L’autore del leak ha postato il tutto su Reddit, ma il thread è stato immediatamente eliminato. Per fortuna siamo riusciti a estrapolare le informazioni più importanti prima della cancellazione del post.

GTA VI potrebbe cambiare totalmente location e approdare in Europa

L’utente in questione racconta di aver incontrato un fotografo in giro per Londra incaricato di fare dei sopralluoghi della città. Il fotografo in questione era anche uno degli sviluppatori al lavoro su GTA VI.

La conversazione tra i due è andata avanti e il fotografo ha chiesto molte informazioni sulla città. Il tema della conversazione erano i quartieri più antichi e la possibilità di fare riprese a Buckingham Palace.

A questo punto, l’utente Reddit gli ha chiesto il motivo per cui si trovasse a Londra e la risposta è stata molto particolare: “In circa tre anni tutto quello che la tua generazione ha sognato si materializzerà“.

A questo punto, l’utente Reddit ha chiesto se il nuovo GTA VI si sarebbe collegato in qualche modo a Grand Theft Auto: London 1969. A questa ulteriore domanda, lo sviluppatore avrebbe risposto con un interessante: “Sei saggio“.

Questa conversazione pubblicata su Reddit lascia intendere che GTA VI potrebbe uscire nel 2024 ed essere ambientato a Londra. Purtroppo, non possiamo considerare queste informazioni ne come ufficiali ne come affidabili in quanto non c’è nessuna conferma di quanto detto. Non resta che attendere maggiori dettagli che speriamo non tarderanno ad arrivare.