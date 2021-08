Ubisoft ha deciso di far iniziare il weeked in anticipo per propri utenti. Infatti, a partire dal 5 agosto sarà possibile giocare a Far Cry 5 in maniera totalmente gratuita e senza dover acquistare il gioco.

Il titolo sarà disponibile gratuitamente per tutti gli utenti PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC e Google Stadia. I giocatori che sfrutteranno questi giorni di prova potranno avere accesso al gioco completo sia in modalità single player che in modalità cooperativa.

Il periodo promozionale terminerà il 9 agosto, quindi si avranno cinque giorni di tempo per esplorare liberamente il Montana di Ubisoft. Considerando il tempo a disposizione per la prova gratuita, gli utenti più bravi potranno anche portare a termine la campagna principale.

Ubisoft ha annunciato in weekend di prova gratuita per Far Cry 5

Per chi fosse interessato a scaricare Far Cry 5 e provarlo durante il weekend, Ubisoft ha fornito le tempistiche ufficiali. Gli utenti PC potranno iniziare a giocare su:

Ubisoft Store dalle 15:00 del 5 agosto

Epic Games Store dalle 19:00 del 5 agosto

Per quanto riguarda le console invece gli utenti Sony e Microsoft potranno divertirsi su:

PlayStation 4, PlayStation 5 dalle 9:01 del 5 agosto

Xbox Series X/SS e Xbox One dalle 9:01 del 5 agosto

Infine, per gli utenti Google Stadia l’appuntamento è fissato alle 19:00 del 5 agosto. Ricordiamo che, gli utenti intenzionati ad acquistare il gioco dopo il periodo di prova, potranno farlo con uno sconto dell’80% su quasi tutte le piattaforme.

Inoltre, i salvataggi saranno sincronizzati con il proprio profilo, quindi tutti i progressi effettuati durante la prova resteranno quando si acquisterà il gioco. Questo permetterà quindi di riprendere esattamente da dove si era interrotto nel caso in cui i 5 giorni di prova non fossero stati sufficienti per finirlo tutto Far Cry 5.