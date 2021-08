Il debutto nel mercato della rete fissa da parte di Iliad è una cosa di cui si parla da diverso tempo. Dopo le prime speranze di un debutto per l’estate, gli animi si sono raffreddati.

Nelle ultime ore però sono trapelati online nuovi dettagli sulla nuova avventura di Iliad in Italia. L’immagine che vedete nella galleria in basso mostra quello che sembra il primo stand dedicato a Iliadbox nel nostro paese. Scopriamo maggiori dettagli.

Iliad ha installato il primo stand della rete fissa

Questa sorta di vetrina viene usata anche da Free Mobile in Francia, in particolare per promuovere il Freebox, il modem con box Android TV integrato, che nel nostro paese arriverà come Iliadbox appunto. Al momento ancora non è stata comunicata una data ufficiale per il lancio di Iliad nella telefonia fissa in Italia.

Possiamo sicuramente affermare che, vedere questi preparativi fa ben sperare in un debutto fissato immediatamente a valle delle ferie. Torneremo ad aggiornarvi appena ne sapremo di più. Nel frattempo vi ricordiamo che l’operatore sta continuando a proporre le proprie offerte mobili. Tra queste troviamo Iliad Voce, composta da chiamate e messaggi illimitati e 40 MB di traffico internet al prezzo di 4.99 euro al mese.

Troviamo poi la Giga 80, composta da minuti ed SMS illimitati più 80 GB di traffico internet al prezzo di 7.99 euro al mese. Chi sceglie questa offerta naviga in 4G/4G+, fino a 390 Mbps in download e 50 Mbps In upload. Nel pacchetto sono comprese le chiamate verso l’Europa e l’Estero e 4GB da utilizzare in Europa. Infine, la Giga 120 prevede minuti ed SMS illimitati verso tutti e 120 GB di traffico internet al prezzo di 9.99 euro al mese. Vistate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.