Fan in agitazione per il prossimo arrivo di You 3! Tutti gli appassionati delle vicende di Joe Goldberg non vedono l’ora di poter assistere ai nuovi episodi che risponderanno a parecchie domande rimaste ancora aperte dal finale della season 2. Inoltre Netflix, in una lettera ai suoi investitori, ha confermato che la terza stagione di You uscirà con i suoi nuovi episodi entro la fine del 2021. Ecco tutti i dettagli.

You 3: riprese finite si aspetta solo la data di uscita dei nuovi episodi

Riprese finite per You 3 proprio il 24 aprile 2021. La conferma era arrivata sull’account Twitter ufficiale della serie TV. Un’ottima notizia per tutti gli appassionati di questo titolo che ora aspettano solo la comunicazione della data di uscita dei nuovi episodi.

don’t worry we have eyes on joe at all times. happy S3 wrap 🧢 pic.twitter.com/IriRlToUc2 — YOU (@YouNetflix) April 24, 2021

Non solo, ma la conferma dell’arrivo ormai prossimo di You 3 è stata comunicata in una lettera scritta agli investitori da Netflix. Infatti, il colosso dello streaming, nel testo afferma che i nuovi episodi saranno disponibili al pubblico nella seconda metà del 2021.

Deadline in un suo articolo, in modo sommesso e seguendo alcune indiscrezioni, ha riportato le dichiarazioni di Netflix secondo cui la data di uscita ufficiale di You 3 cadrà nell’ultimo trimestre del 2021.

Non ci sono buone speranze per il nostro Joe

Purtroppo però non ci sono buone speranze per il nostro Joe. Infatti il finale della seconda stagione ha aperto molti quesiti in merito al suo futuro e alla sua relazione con Love, da porco rivelatasi una perfetta omicida, cosa che a Joe non è piaciuta affatto.

Anche la showrunner di You, Sera Gamble, a conferma di ciò, ha dichiarato che “le cose non andranno bene per Joe“:

“Joe è ancora Joe in un modo che non sarà fantastico per Joe. Sembra chiaro che stia ricadendo in una qualche versione dello stesso schema. Non posso dire che sappiamo esattamente come sarà la terza stagione, ma posso affermare che le cose non andranno bene per Joe“.

Continuano le interviste rivelatorie su You 3 e su tutti i colpi di scena che dovremo aspettarci dai nuovi episodi. Non ci resta che seguire il corso degli eventi sperando che arrivi al più presto quel fatidico giorno su Netflix.